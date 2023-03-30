انخفاض شديد في درجات الحرارة بجنوب سيناء.. «سانت كاترين» تحت الصفر

انخفضت درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء، فجر اليوم الخميس، بصورة كبيرة مقارنة بالحرارة أمس، إذ سجلت المدن نحو 4 درجات انخفاضا اليوم، مقارنة بدرجات الحرارة التي سجلت أمس، وعادت البرودة إلى مدينة سانت كاترين التي سجلت قممها درجات حرارة تحت الصفر.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، قال إن درجات الحرارة بشكل عام على مستوى المحافظة انخفضت بصورة مفاجئة مع هبوب رياح باردة غربية وشمالية غربية على بعض المناطق.

جبل سانت كاترين 4 تحت الصفر

أكد محافظ جنوب سيناء، أن قمة جبل سانت كاترين سجلت فجر اليوم 4 درجات تحت الصفر، وهي أقل درجة حرارة علي مستوى المحافظة ومصر، بينما سجلت قمة جبل عباس بسانت كاترين درجة حرارة 2 تحت الصفر.

أوضح المحافظ أن قمة جبل موسى التي تستقبل السياح يوميا سجلت درجة حرارة 1 تحت الصفر، ومدينة سانت كاترين سجلت 4 درجات، بلغت نسبة الرطوبة 23%، وسرعة الرياح 8 كيلو في الساعة.

رياح شمالية غربية باردة

وتعرضت مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء إلى هبوب رياح شمالية غربية باردة وبلغت سرعتها 42 كيلو متر في الساعة وانخفضت الحرارة إلي 19 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء حيث بلغت 48% .

وسجلت مدينة شرم الشيخ اليوم الخميس درجة حرارة 19 درجة وسرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، ونسبة الرطوبة 50%، بينما سجلت مدينة دهب درجة حرارة 17 درجة، ومدينة نويبع 15 درجة، ومدينة طابا 15 درجة مئوية.