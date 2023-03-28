طقس جنوب سيناء اليوم.. أجواء ربيعية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

عادت درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في عدد من مدن محافظة جنوب سيناء، وتحديدا في مدن خليج العقبة التي تضم مدن شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا.

وقال اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن المدينة بدأت تعلن عن فصل الصيف، لأن شرم الشيخ معروف عنها أنها مشتى مصر، وبالتالي مع انتهاء الشتاء وبداية فصل الربيع تظهر ملامح الصيف بقوة.

درجة حرارة شرم الشيخ

وأوضح رئيس مدينة شرم الشيخ، أن درجة الحرارة في المدينة صباح اليوم الثلاثاء بلغت 21 درجة مئوية، وتصل في منتصف اليوم إلى 28 درجة، موضحا أن نسبة الرطوبة في الهواء 39%، وسرعة الرياح 11 كيلومترا في الساعة.

وأوضح، أن هذا الطقس مثالي بالنسبة لمدينة شرم الشيخ، ويفضله السياح، خاصة من محبي رياضة الغوص في محمية رأس محمد، مشيرا إلى أن الرحلات البحرية خرجت في موعدها المحدد في الصباح الباكر للاستمتاع بالطقس الربيعي المعتدل.

فصل الربيع في سانت كاترين

وأكد اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن معالم فصل الربيع بدأت تظهر في المدينة وعلى الجبال، حيث يعد من أفضل فصول السنة بالنسبة لأهالي سانت كاترين.

وتابع، بأن سقوط الأمطار مرتين خلال شهر مارس الجاري سيجعل الربيع هذا العام مختلفا، حيث امتلأت آبار المياه والخزان الجوفي، وهو ما يبشر بانتشار النباتات الطبية والعطرية التي يعتمد عليها أهالي سانت كاترين في تربية الحيوانات وتربية النحل لاستخراج العسل الجبلي، إضافة إلى نمو نباتات طبية وعطرية فريدة مثل البردقوش، والزعتر، والروز ماري، والمرمرية، والشيح.