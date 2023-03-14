المدن الأكثر برودة في طقس الغد.. سانت كاترين تسجل 6 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الأربعاء 15 مارس، موضحة وجود 6 مدن ضمن الأكثر برودة، بينما يبلغ عدد الأكثر حرارة 11 مدينة.

قائمة المدن الأكثر برودة الأربعاء

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضم سانت كاترين ونخل والعريش ورفح والمنيا وأسيوط، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 6 و10 درجات مئوية.

وتسجل درجات الحرارة في المدن الأكثر برودة غدا ما يلي:

- سانت كاترين: العظمى 14 والصغرى 6 درجات.

- نخل: العظمى 20 والصغرى 9 درجات.

- رفح: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

- أسيوط: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

المدن والمحافظات الدافئة

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى غدا الأربعاء لتكشف أن المدن والمحافظات الدافئة هي قنا 23 درجة، وأسوان 25 درجة، والأقصر24 درجة، وأبو سمبل 24 درجة، وشرم الشيخ 24 درجة، ومرسى علم 25 درجة، والوادي الجديد 23 درجة، والغردقة 24 درجة، وسفاجا 24 درجة، ورأس غارب 23 درجة، ورأس حدربة 24 درجة.