إعدام 15 مليون دجاجة خلال الشتاء بسبب إنفلونزا الطيور في اليابان

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية اليوم، أن عدد الدجاج والطيور الداجنة الأخرى التي تم إعدامها في جميع أنحاء البلاد، خلال موسم الشتاء الحالي، يتجاوز 15 مليون طائر، في رقم قياسي جديد يشهده قطاع صناعة الدواجن في اليابان، بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور غرب اليابان

وأكد مسؤولون في وزارة الزراعة، في تصريحات أوردها تلفزيون اليابان الرسمي (NHK)، اكتشاف بؤرة إصابة جديدة بفيروس أنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بمدينة «فوكوكا»، غرب اليابان الخميس، حيث يجري إعدام الطيور الداجنة بها، مما يرفع إجمال الطيور التي تم إعدامها خلال موسم شتاء 2022 - 2023، إلى 15 مليون و2000 طائر.

اتهام الطيور المهاجرة بنقل الفيروس لليابان

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن مرض إنفلونزا الطيور ينتشر بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة في اليابان، فيما اتهم مسؤولون في وزارة الزراعة الطيور المهاجرة، التي تقضي الشتاء في اليابان، بنقل الفيروس الفتاك، الذي أضر بالثروة الداجنة، كما حذر المسؤولون من أن خطر الإصابة لا يزال مرتفعاً في جميع أنحاء اليابان، وطلبوا من المربين وأصحاب مزارع الدواجن اتخاذ تدابير وقائية شاملة.