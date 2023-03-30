يحرص المواطنون خلال شهر رمضان على متابعة مواعيد مواقيت الصلاة في كل محافظة على حده، إذ يرغب الأهالي في معرفة موعد أذان المغرب في محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس 30-3-2023.

موعد أذان المغرب في محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس 30-3-2023، سيكون في تمام الساعة 6 مساء، مع وجود اختلاف بسيط من مدينة إلى أخرى، حسب موقعها على خط العرض.

وتختلف مواقيت أذان المغرب من مدينة إلى أخرى، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدن التي تقع على ساحل خليج العقبة موعد أذان المغرب فيها يسبق باقي مدن المحافظة الواقعة على خليج السويس.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ اليوم الخميس 30 مارس الساعة 5:59 مساء، وموعد أذان المغرب في مدينة رأس سدر الساعة 6:6 مساء.

مراعاة فروق التوقيت

أعلن الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سدد علي ضرورة مراعاة الفروق بين المدن في توقيتات الصلاة وبخاصة في جنوب سيناء، لأن المدن التسعة بجنوب سيناء بينها فروق في التوقيت.

وتابع أنه جرى تركيب ساعة داخل المساجد بكل مدينة مزودة بكود من هيئة المساحة المصرية، وهو الذي يحدد موعد مواقيت الصلاة في كل مدينة.