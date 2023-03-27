موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الاثنين 27 مارس

مع بدء اليوم الاثنين الموافق 5 رمضان لعام 1444 هجريا، تشهد حالة الطقس تحسنًا ملحوظا عقب انتهاء موجة الطقس السيئ، ويبحث مواطنو محافظة جنوب سيناء عن موعد أذان المغرب، اليوم 27 مارس 2023.

وتكون مدة الصيام في محافظة جنوب سيناء، لا تختلف عن باقي المحافظات سوى بفارق دقائق فقط، وتتراوح مدة الصوم في اليوم الخامس من 13 إلى 14 ساعة.

موعد أذان المغرب في سانت كاترين

موعد أذان المغرب في سانت كاترين يختلف عن باقي مدن محافظة جنوب سيناء، فالمدينة الصغيرة تقع بين الجبال وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا، ولا تطل على سواحل وتعيش المدينة أجواء ربيعية بعد انتهاء موجة البرد.

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين قال في تصريح خاص للوطن إن موعد أذان المغرب في سانت كاترين، اليوم الاثنين 27 مارس الساعة 5:59 مساء، بفارق دقيقة واحدة عن الأذان في مدينة طور سيناء العاصمة.

جبل موسى

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن الرحلات الجبلية إلي قمة جبل موسى مفتوحة طوال شهر رمضان، ولم تتوقف مع الموجة الباردة، مشيرا إلى أن غالبية الذين يقومون بالصعود إلي قمة جبل موسى على ارتفاع 2250 مترًا معظمهم من جنسيات أجنبية طيلة شهر رمضان.

وتابع بأن الدليل البدوي والجمال ومن يعلمون في مجال السفاري علي جيل موسي يقومون بالإفطار والسحور فوق قمة الجبال، ويتابعون موعد أذان المغرب في سانت كاترين ومواقيت الصلاة خلال فترة عملهم في رمضان؛ لتحديد موعد الإمساك والإفطار.