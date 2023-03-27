تحسن الأحوال الجوية في سانت كاترين.. وبدء الربيع على جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ الأحوال الجوية تحسّنت على مستوى كل المدن، وخصوصًا سانت كاترين التي سجلت درجات حرارة أعلى من الصفر؛ لتعلن بدء فصل الربيع الذي يعد أحد الفصول المميزة في سانت كاترين.

جبل موسى 5 درجات

وأضاف محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أنّ جبل موسى في سانت كاترين قبلة السياح المصريين والأجانب إذ يشاهدون لحظات شروق وغروب الشمس من قمة الجبل بارتفاع 2250 مترًا فوق سطح البحر، مشيرًا إلى أنّ درجة الحرارة على جبل موسى اليوم بلغت 5 درجات مئوية.

وأشار فودة إلى أنّ الرحلات السياحية مفتوحة إلى قمة الجبل، إذ استقبل جبل موسى نحو 500 سائح من مختلف الجنسيات، معظمهم أجانب لتأدية مناسك الحج بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس.

سانت كاترين 9 درجات

أوضح أنّ قمة جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر، وهي تسجل أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية إذ ترتفع نحو 2680 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وسجّلت قمة جبل سانت كاترين، اليوم، درجات حرارة بلغت درجتين مئويتين، وهي تؤكد اختفاء مظاهر البرودة وبداية فصل الربيع، بينما سجلت مدينة سانت كاترين 9 درجات مع هدوء في حركة الرياح التي بلغت سرعتها 11 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة في الهواء 45%.