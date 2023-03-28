تشهد محافظة جنوب سيناء هذه الأيام، أجواء ربيعية، حيث تحسّنت درجات الحرارة، والأجواء الرمضانية إلى جانب فصل الربيع، جعلت المواطنين لا يشعرون بالجوع أو العطش، خاصة أنّ فترة الصيام في جنوب سيناء لا تزيد عن 14 ساعة.

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مختلف عن باقي المحافظات بفارق توقيت، بل إنّ المدن الواحدة داخل المحافظة يختلف توقيتها من مدينة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي على الخريطة.

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الثلاثاء 28-3-2023

في مدينة طابا الساعة 5:56 مساء.

في مدينة طور سيناء العاصمة 6:01 مساء.

في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:58 مساء.

وهي مواقيت تسبق محافظات الوادي والدلتا لوقوعها على خط طول يسبق باقي مدن محافظات مصر.

ندوات ودورس تثقيفية

وقال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنّ كل المساجد في جنوب سيناء وعددها 588 مسجدا، تشهد تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الخاصة بالتوعية والإرشاد منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنّ علماء الأوقاف يعقدون ندوات ودروس داخل المساجد في أوقات الصلاة، خاصة العصر والعشاء، ويستعرضون خلالها الطريقة الصحيحة في الصيام وكيفية استغلال الشهر الكريم، والوقوف إلى جوار الدولة في المرحلة التي تمر بها، لأن الدين الإسلامي يحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وحماية الأوطان.