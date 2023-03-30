موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الحلقة الـ8 رمضان 2023

ينتظر جمهور الفنانة نيللي كريم، معرفة موعد إعادة عرض الحلقة الـ8 لمسلسل عملة نادرة، بعد الأحداث المشوقة التي عرضت خلال الحلقة الـ7، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه.

موعد إعادة عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة

ونستعرض خلال السطور التالية موعد إعادة عرض الحلقة الـ8 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة الـ1 صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة في تمام الساعةالـ 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وجاء من ضمن أحداث الحلقة السابعة من المسلسل، وجود «نادرة»، برضيعها بداخل مركب، وتخبر عبد الجبار أنّها بخير وتطلب منه الأمان لها ووالدها، واصطحبها داخل البيت، وقامت نفيسة بتعنيفها، وأخبرتهم نادرة عن الرجل الملثم الذي دخل إلى غرفتها لخطف ابنها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويذكر أن مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وندى موسى ورمزي العدل، ونهى صالح، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.