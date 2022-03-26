وزير الزراعة: التعاون مع كازاخستان في التقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السفير خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي حضر الاجتماع د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمستشار الزراعي الكازاخستنى بالقاهرة

وخلال اللقاء القصير أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع مجال المجالات الاجتماع تناول أيضا التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوي والامصال واللقاحات البيطرية وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

وزير الزراعة استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، ومن ناحيته أعرب "لاما" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وقال إن دولته من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح حيث يتميز بجودته العالية، وأنها بصدد انشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة فى ميناء العين السخنة حتى تصبح مصر مركزا لوجيستيا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الافريقية وفي نفس الوقت إمكانية استخدام تلك المنطقة لتصدير البطاطس والمنتجات الزراعية المصرية لجمهورية كازاخستان.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمجموعتي العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين لايجاد آلية للمضي قدماً في تنفيذ كل موضوعات التعاون التى تم الاتفاق عليها وخاصة تبادل السلع الزراعية.

وكذا دراسة آلية الشراكة بين البلدين في الاستثمار الزراعي .

بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الكازاخستنية المقرر انعقادها بالقاهرة هذا العام من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين.