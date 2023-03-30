«بلومبيرج»: 50% من مقاتلات إف-35 الأمريكية غير جاهزة لأداء مهامها

كشف الفريق الطيار بالقوات الجوية الأمريكية، مايكل شميدت، أن حوالي نصف مقاتلات «إف-35» في الأسطول الأمريكي غير جاهزة لأداء المهام الحربية.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن إفادة كتابية لشميدت أعدها لجلسات الاستماع في اللجنة الفرعية للطيران التابعة للجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالقوات المسلحة: «أعلن مدير البرنامج الفريق طيار مايكل شميدت متوسط أن عدد المقاتلات الأمريكية الجاهزة لأداء مهامها خلال فبراير بلغ أكثر من 540 مقاتلة من طراز إف-35، أي ما يعادل 53.1%».

وأشار إلى أن هذا يعني أنه يمكنها أداء بعض المهام المطلوبة على الأقل، مثل التحليقات القتالية والتجريبية والتدريبية والاختبارية.

وضع غير مقبول للطائرات

وأكد شميدت أن نسبة الطائرات القادرة على أداء جميع مهامها كانت أقل من 30%.

ووصف الوضع الحالي بأنه غير مقبول، وقال إنه يعتزم زيادة معدلات الجاهزية بما لا يقل عن 10% سنويا.

نظام تبريد المقاتلات غير فعال

وأضافت الوكالة، نقلا عن تقرير أولي من مكتب التدقيق الأمريكي، أن نظام تبريد محرك مقاتلات «إف-35» غير فعال بدرجة كافية، مما يؤدي إلى تقليل عمر المحرك.