4 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. بينها تحطم طائرة «إف 35»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من اهمها تحطم طائرة مقاتلة «إف 35»، خلال طلعات تجريبية في ولاية تكساس وسط جنوبي البلاد، فيما نشرت إدارة الأرشيف، حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي عام 1963.

البداية من حادث تحطم الطائرة من طراز «إف 35 بي لاتينج 2»، وأعلنت شركة «لوكهيد مارتن» أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، تحطم المقاتلة، خلال طلعات تجريبية في قاعدة «فورت وورث» الجوية البحرية الأمريكية، مشيرة في بيان، إلى نجاة القائد.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

وأظهر مقطع الفيديو أن الطائرة المقاتلة من طراز «إف 35»، تحطمت عند هبوطها عموديا، حيث انكسرت العجلة الأمامية للطائرة اثناء الهبوط، وخرجت الطائرة عن المدرج.

وأضافت «لوكهيد مارتن»، أن الطائرة المقاتلة «إف 35 بي» لم يتم نقلها بعد من الشرك إلى الجيش الأمريكي، موضحة أن الطيار يعمل لحساب الحكومة.

مذيع بـ«فوكس»: بايدن غير قادر على تنسيق عمل الحكومة

سياسيا، أشار مذيع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، جريج جاتفيلد، إن رئيس البلاد جو بايدن وقع تحت تأثير أفراد أصغر سنا في حاشيته يتخذون القرارات باسمه، موضحا أن رئيس الإدارة الأمريكية غير قادر على تنسيق عمل الحكومة نظرا لحالته الصحية

وأضاف جاتفيلد، أن التقدم في السن لا يعتبر أكبر مشكلة في حال كنت محاطا برفاق جيدين وأذكياء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أصدرت إدارة «الأرشيف والوثائق الوطنية» الأمريكية، مجموعة ملفات متعلقة باغتيال رئيس البلاد الأسبق جون إف كينيدي في نوفمبر 1963، مضيفة في بيان، إن تم نشر ما مجموعه 12 ألف و879 وثيقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«البيت الأبيض» يمنع نشر آلاف الوثائق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي

ومنعت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، فيما أوضح بايدن في مذكرة، أن عددا محدودا من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر.

وأضافت إدارة «الأرشيف والوثائق»، أن نسبة المواد التي رفعت عنها السرية لا تزال أقل من 3% من كافة المواد الموجودة، مشيرة إلى أن 97 % من السجلات، ما مجموعه حوالى 5 ملايين صفحة، موجودة لدى المحفوظات قد نشرت.

وفي سياق القمة «الأمريكية الإفريقية» التي استضافتها واشنطن، تعهدت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بتقديم 2.5 مليار دولار أخرى كمساعدات غذائية لدول القارة السمراء، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى زيادة الجوع في جميع أنحاء القارة.

وكشفت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» عن المساعدات الجديدة لقارة إفريقيا، موضحة في بيان، إن التمويل الغذائي سيوفر مساعدات طارئة ومساعدات للأمن الغذائي، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

«واشنطن»: قدمنا بالفعل 11 مليار دولار من المساعدات الغذائية لـ إفريقيا

وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ 2015، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «البيت الأبيض»، إلى أن «واشنطن» ستطور أيضا شراكة مع الاتحاد الإفريقي للجمع بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، موضحا أن بلاده قدمت بالفعل 11 مليار دولار من المساعدات الغذائية للقارة السمراء في 2022.