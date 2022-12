4 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. بينها تحطم طائرة «إف 35»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من اهمها تحطم طائرة مقاتلة «إف 35»، خلال طلعات تجريبية في ولاية تكساس وسط جنوبي البلاد، فيما نشرت إدارة الأرشيف، حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي عام 1963.

البداية من حادث تحطم الطائرة من طراز «إف 35 بي لاتينج 2»، وأعلنت شركة «لوكهيد مارتن» أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، تحطم المقاتلة، خلال طلعات تجريبية في قاعدة «فورت وورث» الجوية البحرية الأمريكية، مشيرة في بيان، إلى نجاة القائد.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO