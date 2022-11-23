«بلومبيرج»: المحادثات الأوروبية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وصلت إلى طريق مسدود

ذكرت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية أن المحادثات الأوروبية بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي وصلت إلى طريق مسدود في ظل رغبة الدول السبع الاقتصادية الكبرى وضع سقف إجباري للنفط الروسي لا يتجاوز 60 دولارا على الأكثر بحسب خبر عاجل بثته قناة «العربية» الإخبارية السعودية، منذ قليل.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار النفط

وأثرت الأزمة الروسية الأوكرانية، على أسعار النفط خاصة بعد إعلان تحالف «أوبك بلس» المكون من الدول المصدرة للنفط بجانب روسيا تقليل حجم الضخ اليوم، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية.