خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا.. والاستلام بعد 3 أيام

شهادة التحركات هي شهادة ترصد تحركات المواطن خارج مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، ويتم استخراج شهادة التحركات إلكترونيا أو ورقيا للمواطن الذي يتقدم بطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية عبر المنصة الإلكترونية.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا

«الوطن»، تقدم للقراء خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية في خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول إلى منصة الجوازات والهجرة وهي إدارة تابعة لوزارة الداخلية تختص بإصدار شهادة التحركات.

- ملء طلب شهادة التحركات (اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، والعنوان).

- تحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب.

- تسجيل اسم المنطقة السكنية.

- نوع الجهة المقدم إليها الطلب.

- اسم الجهة المقدم إليها الشهادة.

- تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها عبر وزارة الداخلية.

- الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الدفع.

- ويستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام ويمكن استلامها سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًا.