في خطوات بسيطة.. إزاي تستخرج شهادة تحركات عبر الإنترنت؟

خدمات كثيرة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين، وفي إطار تقديم الخدمات المميكنة.

ويمكن التمتع بتلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة، واتباع عدد من الخطوات التي تنتهي بالحصول على الخدمة، ومنها استخراج شهادة تحركات، والتي يسعى الكثيروين للحصول عليها.

خطوات استخراج شهادة تحركات

وتوضح «الوطن» تلك الخطوات التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني، للحصول على شهادة التحركات.

أولى تلك الخطوات للحصول على شهادة التحركات تكون من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي: https://www.moi.gov.eg/home/directoryservices، ثم تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني، وفى حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاءه عبر الموقع الإلكتروني من خلال إدخال بياناتك، وبعدها تسجل الدخول.

دليل الخدمات

وفى الخطوة التالية، تضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وبعدها على أيقونة «شهادة التحركات»، يم اتباع عدد من الخطوات وملىء طلب شهادة التحركات، وبعدها دفع رسوم الخدمة، واختيار موعد الإستلام.

وبعد الانتهءا من ذلك، يستلم المواطن الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الكائن في منطقة العباسية بالقاهرة.