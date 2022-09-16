كيفية استخراج شهادة تحركات إلكترونيا في خطوات بسيطة

تقدم وزارة الداخلية المصرية، خدمات إلكترونية كثيرة من خلال موقعها الإلكتروني للتسهيل على المواطنيين في الوقت والمجهود، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها، خدمة استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا، والتي يحتاجها البعض للتنقل من دولة إلى أخرى أو لاستخراج بعض الأوراق والتي تفيد بتحركاتهم خارج مصر وداخلها.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا بأبسط وأسهل طريقة، وذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية وإتباع عدد من الخطوات تنتهي باستخراج شهادة التحركات، ويمكنك القيام بتلك الخطوات من داخل منزلك، وكل ما تحتاج اليه جهاز كمبيوتر أو هاتف موصل به الإنترنت.

وأولى تلك الخطوات للحصول على شهادة تحركات من منزل تكون عن طريق الدخول الى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices وبعدها القيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية بطريقة سهلة وبعدها تسجيل الدخول.

ملء البيانات وطلب شهادة التحركات

وفي الخطوات التالية، عليك إدخال بياناتك وملء طلب شهادة التحركات، وفي نهاية الخطوات تدفع رسوم الخدمة، وتطلب تحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.