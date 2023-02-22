طريقة استخراج شهادة تحركات من هاتفك في دقائق إلكترونيا «صور»

أتاحت وزارة الدخلية العديد من الخدمات، حرصا منها على تسهيل الخدمات للمواطنين ومنع عملية الازدحام، منها استخراج شهادة تحركات من هاتفك في دقائق، وتكون الخدمة إلكترونيا، ويمكن الحصول عليها أيضا من خلال جهاز كمبيوتر، إذ يحتاج العديد من المواطنين لها عند التنقل من دولة إلى أخرى، أو قضاء بعض المصالح والأوراق التي يلزم بها تقديم أوراق تثبت تحركاتهم خارج مصر وداخلها.

في السطور التالية، تقدم «الوطن»، خطوات مبسطة، لاستخراج خدمة شهادة تحركات من هاتفك في دقائق، وفقا لموقع وزارة الداخلية الرسمي، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طريقة استخراج شهادة تحركات من هاتفك في دقائق

يمكن استخراج شهادة تحركات من هاتفك في دقائق إلكترونيا، من خلال اتباع الطرق الآتية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط من هنا.

- إنشاء حساب حيث ستجد في أعلى الصفحة الرئيسية، زر «تسجيل دخول»، عليك اختيار «إنشاء حساب جديد» وملئ البيانات المطلوبة.

- بعد ذلك الدخول إلى قسم الخدمات ومن ثم الخدمات الإلكترونية، واختيار زر «شهادة التحركات»، والضغط على طلب الخدمة.

- ملء طلب شهادة التحركات بكافة البيانات الشخصية الصحيحة المطلوبة منك والرقم القومي.

- دفع رسوم الخدمة، وتحديد موعد الاستلام، واستلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.

خدمات أخرى يقدمها موقع وزارة الداخلية إلكترونياً

ويقدم موقع وزارة الداخلية، خدمات أخرى مختلفة للمواطنين إلكترونياً، ومنها « طلب بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي مميكن، قيد فردي، وثيقة زواج، وثيقة الطلاق، قيد الوفاة، وثيقة الميلاد، طلب إصدارملصق إليكتروني، تجديد رخصة بدل فاقد رخصة المركبة، بدل تالف رخصة المركبة، الاستعلام عن مخالفات السيارات والمركبات الخاصة، لتأكد من صحة بيانات مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، تسجيل بيانات العقارات أو الأراض المؤجرة، بالإضافة إلى تسجيل طلبات الهجرة والجنسية».