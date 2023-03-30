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كوريا الجنوبية تعين النائب الأول لوزير الخارجية سفيرا في واشنطن

كتب:

أ ش أ
09:50 ص | الخميس 30 مارس 2023
وزارة خارجية كوريا الجنوبية

وزارة خارجية كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الخميس، أنه جرى اختيار النائب الأول لوزير الخارجية الكوري جو هيون-دونج، ليكون سفيرًا جديدًا للبلاد لدى الولايات المتحدة، وذلك قبل أقل من شهر من بدء زيارة الرئيس الكوري يون سيوك يول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الوكالة، أن جو سيخلف السفير جو تيه- يونج الذي جرى اختياره ليحل محل كيم سونج -هان مستشارًا للأمن الوطني عقب إعلان الأخير استقالته أمس وسط تقارير عن حدوث مشكلات بشأن قضية تخطيط تتعلق بزيارة الرئيس يون سيوك-يول إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل في 26 أبريل المقبل.

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بقلم أ ش أ