بولندا تستقبل 22 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

استقبلت بولندا، نحو 22 ألف لاجئ من أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير من العام الماضي إلى نحو 10.75 مليون لاجئ.

وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أن نحو 25 ألفا و600 شخص غادروا بولندا أمس الأربعاء عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول إجمالي عدد العائدين إلى نحو 8.87 مليون شخص.

وكان المكتب الرئاسي البولندي قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قرابة 1.3 مليون لاجئ أوكراني لا يزالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.