«أ ش أ»: فرنسا استقبلت أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة

استقبلت السلطات الفرنسية على أراضيها أكثر من 100 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، «أن 15 لاجئا أوكرانيا يعيشون في منزل واحد ببلدة فيلنوف لا جارين في إقليم مرتفعات السين الواقعة في منطقة إيل دي فرانس القريبة من العاصمة الفرنسية باريس».

بي إف إم: 15 لاجئا أوكراني يعيشون في منزل واحد ببلدة فيلنوف

وأضافت أنّ مواطن فرنسي يدعى «جريجوري فيليب» سكرتير جمعية «المنزل الأوكراني»، هو من خصص هذا المنزل للاجئين الأوكرانيين؛ بسبب بدء الأزمة في أوكرانيا.

وأوضحت القناة أّن الفرنسي «فيليب» قرر أن يكون له دورا من خلال الترحيب بالأوكرانيين الفاريين من الأزمة الأوكرانية، وتوفير منزلا كاملا يمتلكه.

من جانبه، أوضح فيليب، أنّ هذا المنزل كان خاليا، حيث كان من المقرر بيعه، ولكنه قرر بالاشتراك مع صديق له أوكراني يقيم في باريس، تحويل هذا المنزل لاستقبال اللاجئين من منطقة كييف، لافتا إلى أنه تم استقبال شخصين ثم استقبال آخرين في الشقق الخمس المتبقية في المنزل؛ ليصل العدد حاليا إلى خمسة عشر لاجئا أوكرانيا.