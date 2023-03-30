يترقب المشاهدون معرفة موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، بطولة الفنان محمد رمضان الذي يقوم فيه بشخصية «جعفر العمدة»، وتدور أحداثه حو رجل متزوج من 4 سيدات، ويدخل بسببهم في عدة مشكلات، واستطاع المسلسل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أن يلفت انتباه عدد كبير من الجمهور، وانتظار أحداثه المشوقة.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم

وخلال السطور التالية نستعرض موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له يوميا، من السبت ليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً، وتأتي إعادته أكثر من مرة على نفس القناة، الساعة الـ 5 صباحًا في اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ويذكر أن المسلسل يعرض على قناة DMC دراما في الساعة السادسة والربع والإعادة الأولى الساعة 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويعد مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، مي كساب، وهالة صدقي، زينة، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، وبيومي فؤاد، ولمى كتكت، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.