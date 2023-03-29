هالة صدقي عن محمد رمضان: ملتزم ومحترم ولديه مواصفات النجم وشعبية ساحقة

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها ليست المرة الأولى التي تعمل بها مع الفنان محمد رمضان، إذ شاركته فيلم «آخر ديك في مصر»، كاشفة عن أن محمد رمضان مختلف هذه المرة خلال مشاركتهم العمل الدرامي جعفر العمدة عن المرة الأخرى، متابعة «محمد رمضان هنا مختلف، فيه نضج وكبر وبقى رزين في كل حاجة في تقل أكتر وفي خبرة».

هالة صدقي: محمد رمضان ملتزم ومحترم وفيه مواصفات النجم

ووصفت صدقي في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقرب لك»، الفنان محمد رمضان بـ«الملتزم جدًا والمحترم جدًا»، لافتة إلى أنه يأتي للتصوير حافظ دوره وملم بكل التفاصيل ومذاكر، وأصبح لديه مواصفات النجم والشخص المحب لشغله، ومستمع جيد جدًا، ويستمع أيضًا للنصائح التي توجه له.

هالة صدقي: جماهيرية محمد رمضان ساحقة ولا نقاش فيها

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن أن الفنان محمد رمضان على السوشيال ميديا غير محمد رمضان على الحقيقة نهائي، وأنه يتمتع بجماهيرية ساحقة ليس بها نقاش، لافتة إلى أنه على كل المستويات ناجح، وأنه جمعهما كيمياء مشابهة للكيمياء التي نشأت بينها وبين المخرج محمد سامي، وأصبح التفاهم بالعين لنعرف ما سنفعله، وكلنا على نفس الخط سويًا خلال تصوير أي مشهد بمسلسل جعفر العمدة.

هالة صدقي: وحشني أشتغل مع فريق عمل على هذا القدر من الاحتراف

وأعربت عن سعادتها بالتعامل مع فريق العمل على هذا القدر من الاحتراف، متابعة «وحشني أشتغل مع بروفيشنال وحد خايف على شغله وبيحترم الاستديو».