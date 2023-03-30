مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. «ما مصير صراع الزوجات؟»

بدأت الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة، بمقابلة والدة أحمد داش، لبلال شامة، في القطار بالصدفة، ويذكرها بما حدث عام 2004 وقت اختطاف ابن جعفر، حيث يظهر ويسلمها أحمد داش بعد خطفه له، ويخبرها أنّ والد «سيف» الحقيقي هو جعفر العمدة، وسط حالة من الذهول منها.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

واستأجرت إيمان العاصي «دلال» أحد الاشخاص لمراقبة زينة، ويخبرها أنّها ذهبت إلى السجن لوالدها بسبب كثرة الديون عليه، بينما عايرت هالة صدقي زوجات ابنها، بأنّهن لا يلقن به.

مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة

وتنقل شبكة قنوات «DMC»، أحداث مسلسل جعفر العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة 10:15 مساءً، فضلا عن إمكانية مُشاهدته في الوقت المُناسب لكل واحدٍ منهم، إذ سيُعاد مرتين، بالإضافة إلى منصة «Watch IT».