ملخص الحلقة 7 مسلسل جعفر العمدة.. أحمد داش يترك حبيبته

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة، الذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc، عن اختيار سيف «أحمد داش» ترك حبيبته، من أجل أن يكسب رضا والدته، ليجلس معها في محله الخاص، ويخبرها بأنه لا يمكن أن تستمر علاقتهما، وأن رضا والدته عنده أهم من كل شيء.

تفاصيل الحلقة مسلسل جعفر العمدة

وتفاجأ أحمد داش، بإرسال رجال لضربه في محله، لكنه ضربهم دفاعا عن نفسه، بينما كان يشاهد ذلك جعفر العمدة «محمد رمضان»، الذي أخبره في النهاية بأن يُراعي الأصول وينتبه لنفسه، لتبدأ علاقتهما في التحسن مرة أخرى، فهل يعرف قريبًا بأنه والده؟

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وبجانب أحمد داش، يُشارك في بطولة المسلسل، النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.