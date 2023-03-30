بعثة آثار الغربية تكشف عن قطع أثرية في كفر الزيات.. حمام روماني وأوان فخارية

تحدث الدكتور أحمد عامر خبير أثري عن كشف قطع أثرية هامة في قرية منشأة سليمان بكفر الزيات من قبل بعثة منطقة آثار الغربية، قائلا «نتحدث عن مكان تم فيه الكشف عن قطع أثرية من 3 حقبات مختلفة، وهو ما يدل على أنّ هذه المنطقة كانت مستخدمة لـ3 فترات مختلفة نظرا لأهميتها».

كشوفات أثرية تعود إلى العصر الروماني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي باسم طبانة، «هذه المنطقة تقع على ضفاف النيل، ففي عصر الدولة القديمة كان يحب المصريون القدماء العيش على ضفاف النيل، والكشف الأثري الجديد يقع في منطقة منشأة سليمان التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وحتى هذه المنطقة كانت تخضع لقانون حماية الآثار عام 2013، بالإضافة إلى أنها تقع على الحدود الفاصلة بين الغربية والمنوفية، فقد جرى الكشف عن قطع أثرية ترجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين والعصر اليوناني والعصر الروماني، من خلال البعثة المصرية التابعة لمنطقة آثار الغربية».

وأوضح الخبير الآثري أنّ الكشوفات تضمنت جزءً من حمام روماني، وبعض من القنينات الفخارية، وصحن كبير وأخر صغير، وإناء فخاري، وكلها ترجع إلى العصر اليوناني، وتم العثور على قطع أثرية منقوشة من الحجر الجيري تؤرخ إلى العصر المتأخر أي من الأسرتين السادسة والعشرين إلى الثلاثين.