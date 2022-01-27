انتشار سيارات شفط المياه بشوارع الغربية لرفع آثار الأمطار

تواصل سيارات شفط مياه الأمطار في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع والمناطق التي شهدت تجمعات وتراكمت للأمطار، بعد تعرض المحافظة إلى موجة من الطقس السيء وانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة.

انتشار سيارات شفط المياه في الشوارع

كما انتشر عمال المدن والأحياء والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، في الشوارع من الساعات الأولى من صباح اليوم، من أجل كسح مياه الأمطار أولا بأول وعدم تراكمها في الشوارع بما يعيق حركة المواصلات وسير المواطنين.

ومن جانبه، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ونقاط التمركز المتفق عليها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع نواتج الأمطار أولا بأول، كما تواجد رؤوساء المدن والأحياء والوحدات في الشوارع ومتابعة رفع مياه الأمطار بما يسهل حركة المواصلات وسير المواطنين.

الغربية تعلن حالة الطوارئ القصوى

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة، ورؤساء المدن والأحياء الأوضاع الجوية والتعامل مع موجة الطقس السيء والأمطار ورفعها أولا بأول، مشيراً إلى أن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى مبكراً للتعامل مع موجة الطقس السيء وانخفاض في درجات الحرارة، وتم إلغاء كافة الإجازات، خاصة في مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وشركة الكهرباء، مناشدا المواطنين بعد النزول من المنازل إلا في الضرورة خاصة وأن اليوم إجازة رسمية من الدولة.

وشهدت مدن ومراكز ومراكز وقرى محافظة الغربية حالة الطقس السيء وانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على كافه أنحاء المحافظة ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيء.