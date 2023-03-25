الأدوية المفطرة وغير المفطرة في نهار رمضان.. وزارة الصحة توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأدوية المفطرة وغير المفطرة في نهار رمضان، موضحة خلال دليل إرشادي حصلت عليه «الوطن»، أن تلقي الحقن في الوريد أو العضل لا يتسبب في الإفطار، لافتة الى أن القئ غير المتعمد لأي حالة مرضية لا يتسبب في الإفطار.

وبشأن الأدوية المفطرة وغير المفطرة في نهار رمضان، تابعت وزارة الصحة والسكان، استعمال فرشاة ومعجون الأسنان في نهار رمضان لا يتسبب في الإفطار، لافتة إلى أن التبرع بالدم والبلازما في نهار رمضان لا يتسبب في الإفطار.

تفاصيل الأدوية المفطرة وغير المفطرة في رمضان

وأضافت وزارة الصحة والسكان، استخدام بخاخة الربو في نهار رمضان يتسبب في الإفطار بحسب دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن استخدام قطرة الاذان في نهار رمضان لا يتسبب في الإفطار، ولكن استعمال قطرة الأنف في رمضان يفطر بسبب دخول القطرة فى الجوف.

المحاليل التي تعلق للمرضى والصوم معها صحيح

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المحاليل التي تعلق للمرضى والصوم معها صحيح لعدم دخولها لجوف المريض، وعن استخدام المراهم والمرطبات والمواد الكحولية، قالت لا يفسد الصيام.

الغسيل الكلوي لا يتسبب في الإفطار

وأشارت إلى أن استخدام قطرة العين في رمضان لا يفطر حتى في حالة الإحساس بطعم القطرة في الحلق، مشيرة إلى أن لقاح فيروس كورونا لا يعتبر من المفطرات، حيث أنه عبارة عن إبرة تؤخذ في الكتف دون الدخول للجوف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الغسيل الكلوي لا يتسبب في الإفطار، إذ يجرى خارج منطقة الجوف.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المصرية من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.