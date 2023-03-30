مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. الكبير يبحث عن مربوحة ويقابل السقا

يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7، البحث عن زوجته مربوحة، بعد اختطافها على يد «عم فخري» في القاهرة.

الكبير أوي يقابل أحمد السقا

وأثناء بحث الكبير أوي بمساعدة صديقة نفادي عن مربوحة، بمساعدة سائق التاكسي والذي يجسّده دوره أوتاكا، عن موديل السيارة التي تحمل طرازا قديمت ويمتلكها مختطف مربوحة، وبعد البحث يتضح أنّ السيارة يملكها 3 أشخاص، ويبدأ الكبير البحث عنهم، وأول شخص يقابله هو أحمد السقا، الذي يظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.