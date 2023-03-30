آخر موعد للتقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف اليوم

كشفت بوابة الحكومة الإلكترونية، أنّ أخر موعد للتقديم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف، اليوم الخيمس، لافتة إلى أنّ هذه الوظائف موجودة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وأنّ الفرصة متاحة أمام الجميع للتقديم في الوظائف وفقا للمتطلبات والشروط والضوابط الخاصة بكل وظيفة.

غلق باب التقدم على 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي، التفاصيل المتعلقة بـ1000 وظيفة بوزارة الأوقاف، والخاصة بوظيفة عامل مسجد لجميع مساجد وزارة الأوقاف في المحافظات.

الشروط المطلوبة في وظائف الأوقاف

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- أن يكون حاصل على مؤهل أقل من المتوسط، إعدادية عامة.

- أن يكون حاصل عن مؤهل أقل من المتوسط، إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف

- الصورة الشخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة التأهيل وفي حالة الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية، على أن يكون وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف.

- إيداع مبلغ 24 جنيها في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رقم 9450781200 ح ، في أي من بنوك «الأهلي ،مصر، أوالقاهرة».

رابط التقديم في لوظائف الأوقاف

يتم التقديم إلكترونيا إلى وظائف وزارة الأوقاف، من خلال الرابط الإلكتروني.

- ملء الاستمارة الإلكترونية.