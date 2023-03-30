قناة القاهرة الإخبارية: توافد الزائرين من جنسيات مختلفة لقضاء رمضان في مصر

رصدت كاميرا «القاهرة الإخبارية»، توافد الزائرين لقضاء شهر رمضان الكريم بمصر، إذ شهد مطار القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية توافد عدد من الزائرين من جنسيات مختلفة لقضاء شهر رمضان المعظم.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الزوار أبدوا إعجابهم بالأجواء الرمضانية في مصر وبخاصة القاهرة، وأنهم وجدوا اختلافا في احتفاء المصريين برمضان عنه في بقية الدول.

وقال أحد الزائرين في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنّ مصر تمتاز بصفة عامة بالمآذن والروحانيات العالية، حيث يكون كل الناس مستبشرين وسعداء بقدوم شهر الخير والغفران، وهنالك الكثير من المظاهر الطيبة في الأسر المصرية مثل التواصل وتبادل الأطباق المختلفة.

وأضاف آخر: «الناس في مصر يجهزون لشهر رمضان قبل بدايته، حيث يجهزون الموائد ويركبون الفوانيس والزينة، وكلها طقوس جميلة تعبر عن حب المصريين لشهر رمضان، حيث يحتفلون به مبكرا ويجهزون له، نجد أيضا في مصر الموائد الرمضانية المجانية».