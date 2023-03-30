مرت أيام شهر رمضان المبارك سريعا على الأمة الإسلامية، وفي بداية صوم اليوم الثامن يسأل الصائمون في البحر الأحمر عن موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023

كشفت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023 في مدن محافظة البحر الأحمر، وهي مدينة الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023

يحين موعد أذان المغرب ثامن أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:07 في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، والساعة 6:03 مساء في مدينة رأس غارب و والساعة 6:01 مساء في مدينة الغردقة و الساعة السادسة في مدينة سفاجا و5:59 دقيقة في مدينة القصير و5:57 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس 30-3-2023

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن موعد إقامة الصلاة في ثامن أيام شهر رمضان الكريم تكون بعد الأذان بوقت كاف ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الخميس عدد 13 ساعة و48 دقيقة.