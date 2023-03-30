عاصفة ترابية ورياح شديدة تضرب البحر الأحمر

تعرضت مدن محافظة البحر الأحمر لحالة من الأحوال الجوية السيئة وعاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة وارتفاع حركة أمواج البحر وبلغت سرعة الرياح 37 كيلومترا في الساعة وانخفاض في درجات الحرارة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

عواصف ترابية تضرب البحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين من التعرض للأتربة والرياح وعدم تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة القادمة، وحذرت السائقين من تجاوز السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة التي تتعذر فيها الرؤية نظرا للشبورة الترابية على الطرق.

تحذير طبي من التعرض للأتربة

وحذرت صحة البحر الأحمر المواطنين من أصحاب مرضى الحساسية بالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم التعرض للرياح والأتربة، وضرورة ارتداء الكمامة.

وكشف دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن الرياح المحملة بالأتربة تؤثر على الصحة وتسبب مضاعفات لمرضى الصدر، وتتسبب في الإصابة بحساسية الأنف والأعين والحنجرة وضيق في التنفس، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» في حال الشعور بأي أعراض التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى.