يبحث أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، عن مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023، الذي يوافق صيام ثامن أيام شهر رمضان الكريم، إذ يحرص الصائمون على أدائها جماعة في المساجد.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الخميس

بحسب قسم التقويمات التابع للهيئة العامة المصرية للمساحة، أن مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم الخميس 30-3-2023 تتضمن موعد صلاة الفجر الذي يحين اذانه في تمام الساعة 4.24 صباحا اما الشروق فيحين في تمام الساعة 5.49 دقيقة بحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن

اما موعد صلاة الظهر فيحين في الساعة 12.00 ويرفع اذان صلاة العصر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 3.29 مساء، ويحين موعد اذان المغرب وافطار اليوم الثامن من شهر رمضان الفضيل في تمام الساعة 6.11 مساء واما موعد اذان العشاء فيأتي في تمام الساعة 7.27 مساء حيث يبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم 14 ساعة و7 دقائق.