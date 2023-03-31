مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

ينتظر عدد كبير من المشاهدين، عرض الحلقة الـ9 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يقوم بدور «جعفر» واستطاع خلال أولى حلقات العمل، أن يجذب انتباه عدد كبير من الجمهور بالأحداث المشوقة.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 يوميًا من السبت لـ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ويجرى إعادته أكثر من مرة عبر القناة نفسها.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة قناة DMC

أما موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 في الساعة الـ5 صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم، زينه، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، طارق النهري، ومنذر رياحنة، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.