لبنى ونس: انتظروا «قنابل» في الحلقات المقبلة من مسلسل جعفر العمدة

أعلنت الفنانة لبنى ونس، عن أن الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، الذى يعرض بشكل يومي في شهر رمضان المبارك يوميا في الساعة السادسة والربع مساءً على قناة DMC دراما، ستشهد حلقاته القادمة أحداث مثيرة للغاية، وصفتها بـ«القنابل» على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنّ المسلسل سيشهد أحداثا عظيمة وغير متوقعه نهائيا خلال الحلقات القادمة.

لبنى ونس تكشف سر استعادة شبابها في جعفر العمدة

وأكدت لبنى ونس، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ سر استعادة شبابها في إحدى حلقات مسلسل جعفر العمدة يرجع إلى المخرج محمد سامى، وهو الوحيد اللى عنده السر، قائلة، «أنا أتفاجئت لما شوفت الصورة أنا معرفتنيش.. وأنا بشكر المبدع محمد سامي والفضل الأول لربنا ثم سامى».

ونوهت لبنى ونس، إلى أنها عملت المكياج لتصغير سنها، ولكنها تفاجئت بصورتها في إحدي حلقات ملسلسل جعفر العمدة، مؤكدة أنّ محمد سامى من المخرجين القلائل اللى بيحبه الممثل، «أنا بحمد ربنا على مسلسل جعفر العمدة»، مشيرة إلى أنها تعاملت مع الفنان محمد رمضان في العديد من الأعمال الفنية، ومنها زلزال والبرنس وأخيرا جعفر العمدة، وأنّ محمد رمضان متواضع جدا وراقي في تعامله مع فريق العمل، وهو فنان جميل، ومحمد سامي مخرج عظيم.

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لبني ونس: تصدري التريند في جعفر العمدة مكافأة لمجهودى

وقالت إنها تصدرت التريند كثيرا من قبل في مسلسلي كفر دلهاب وجزيرة غمام، لكن مسلسل جعفر العمدة الموضوع مختلف لأن في حالتين ظهرت فيهم في المسلسل مرحلة العمر وتصغير السن، والحالة نفسها في حالة فاطمة المكلومة، مؤكدة أنّ التريند بالنسبة لها مكافأة لمجهودها، وأن ربنا مش بيضيع مجهود حد.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة يوميا في شهر رمضان 2023 على قناة DMC دراما، بطولة الفناة محمد رمضان، وعدد من الفنانين أبرزهم، زينة، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، زينة، ومنذر رياحنة، وأحمد داش، وطارق النهري، ولمى كتكت، وعصام السقا، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج المخرج محمد سامي.