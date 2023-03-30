يحرص المسلمون في محافظة قنا، على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 30-3-2023 وذلك هو ثامن أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 30-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 30-3-2023 سابع أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

المغرب: 6:05 مساء

الظهر: 11:54 صباحا

العصر: 3:23 مساء

موعد العشاء: 7:20 مساء

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة و6 دقائق بالضبط وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة وخمسة دقائق من مساء اليوم الخميس ثامن يوم في صيام رمضان 2023.

موعد الإفطار اليوم في قنا الخميس 30-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في قنا الساعة 6:05مساء وذلك عقب 14ساعة صيام و6 دقائق متواصلة.

موعد صلاة التراويح في محافظة قنا اليوم الخميس

وحرص الآلاف من المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح لليلة الثامنة أمس، في نحو 3995 مسجدا خصصتهم مديرية الأوقاف في قنا.