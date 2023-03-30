إلغاء فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا إلغاء فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان المبارك عن القرى والمدن التي كان من المقرر قطع الكهرباء بها، لإجراء الصيانة الدورية على محطات ومغذيات الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر وفقا لبيان شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدة مدن وقرى بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي

وضم بيان الشركة الأماكن التي ألغي فصل التيار الكهربائي بها اليوم الخميس.

الدقهلية: إلغاء فصل التيار الكهربائي عن مدن أجا ونبروه والسنبلاوين والمنصورة وطلخا والستاموني والقرى التابعة لها.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

كفر الشيخ: إلغاء انقطاع التيار الكهربائي عن مدن عدة مدن بينها قلين ودسوق وبيلا وقرى شرق كفر الشيخ وبلطيم، والقرى التابعة لها التي من بينها قرى لاصيفر والبرية والبحيري.

دمياط: إلغاء قطع الكهرباء عن مدن الشعراء والميناء والزرقاء والقرى التابعة لهم.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وأوضحت شركة كهاء شمال الدلتا أنه سيتم تحديد موعد لاحق لصيانة القرى التي كان من المقرر إجراء الصيانة لها اليوم عقب تحسن الأحوال الجوية.