خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات مصرية غدا الخميس، ضمن خريطة الصيانة الدورية المتبعة في شركات الكهرباء مما يؤدي لفصل التيار في ثامن أيام شهر رمضان المبارك خلال الفترة الصباحية، وهي كل من الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

فصل التيار الكهربائي

أفاد بيان الشركة أن أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الخميس، ثامن أيام شهر رمضان المبارك في كل من:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي غدا الخميس، عن مدن أجا ونبروه والسنبلاوين والمنصورة وطلخا والستاموني والقرى التابعة لها بينها كوم التين والخرسة الحاوية والخواجات بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

كفر الشيخ: انقطاع التيار الكهربائي غدا الخميس عن مدن عدة مدن بينها قلين ودسوق وبيلا وقرى شرق كفر الشيخ وبلطيم، والقرى التابعة لها من بينها لاصيفر و البرية والبحيري، وحددت مواعيد الشركة مواعيد فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: قطع الكهرباء عن مدن الشعراء والميناء والزرقاء والقرى التابعة لهم من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.