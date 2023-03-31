يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

وجاءت مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023، في الساعة 4:18 صباحًا ومعه بداية صوم تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023، في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023

كما يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 7:34 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الجمعة 31-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة على أن تزيد بمرور الأيام.