«السياحة»: نقل 1800 من العاملين لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مايو المقبل

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه سيتم البدء مايو المقبل، في نقل نحو 1800 من العاملين بالوزارة، 1400 من العاملين بوزارة السياحة، و400 من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن العاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حصلوا على كل التدريبات التى تؤهلهم للتعامل مع نظم الاتصالات التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية.

نقل العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أضاف أن هناك آلاف من العاملين بالوزارة، سيستمروا فى عملهم بالأماكن الموجودين بها حاليا، ولن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن عدد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، يبلغ أكثر من 29 ألفا، غالبيتهم سيظل في أماكن عملهم الحالية، ولن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

إخلاء مقري الوزارة بالعباسية والزمالك

وأشار وزير السياحة، إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد قيام وزارة السياحة والآثار، بإخلاء مقريها بكل من الزمالك والعباسية بعد نقل المقر للعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن نقل مقر وزارة السياحة للعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ضمن انتقال كامل الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تحسين بيئة العمل، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى العاملين.