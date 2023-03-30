مصرع شاب بطلق ناري في قرية السمطا بمحافظة قنا

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، صباح اليوم الخميس، في مشاجرة بين عائلتين بقرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرضت كردونا أمنيا حول الطرفين لمنع تجدد المواجهات.

اشتباكات بين عائلتين في قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد وجود اشتباكات بين طرفين في قرية السمطا بمركز دشما، أسفرت عن مقتل شاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الاشتباكات، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وبحسب مرفق إسعاف قنا تبين مقتل دياب كامل، 32 عامًا، بطلق ناري في قرية السمطا مركز دشنا، خلال الاشتباكات التي دارت بين طرفين بسبب خصومة قديمة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت مباحث مركز دشنا، لضبط المتهم بقتل الشاب وتقديمة للمحاكمة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، قال حسن محمود، محامي، إن عقوبة القتل المتعمد في مثل هذه الجرائم تصل إلى الإعدام شنقا طالما توافرت فيها أركان الجريمة، وفق المادة الثانية لقانون العقوبات الجنائية.