العثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بدار السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

تحليل مخدرات وسموم للمتوفي

كما طلبت النيابة العامة تحليل مخدرات وسموم للمتوفي وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط عقار المتوفي تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

الاشتباه في الوفاة جنائيا

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا من مفتش الصحة يفيد بأنه أثناء الكشف الظاهري على جثمان المتوفي لاستصدار تصريح بالدفن، واشتبه في وفاته جنائيا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى.ع.أ»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، ورجحت التحريات بأن تكون الوفاة ناتجة عن «اسفكسيا الخنق»، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.