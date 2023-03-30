انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل في مصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الشاب الغريق تمهيدا لتفريغها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب الغريق لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة بمياه نهر النيل

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور علي جثة طافية بمياه نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطه الإنقاذ النهري ونجحت القوات في انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وبتفتيش الملابس تبين العثور على بطاقة رقم قومي، وبفحصها تبين أنه يدعى محمود سامح ومقيم بدائرة قسم الشرطة، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.