أخبار روسيا وأوكرانيا.. مقتل مدني وإصابة 5 آخرين في قصف منطقة دونيتسك

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ما زالت مستمرة فيما بينهم حيث يقوم كلا البلدين بالهجوم على الآخر وإحداث خسائر في الجنود والمعدات العسكرية ومادية باهظة.

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مع استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكري الإقليمي في إقليم دونيتسك، بافلو كيرلينكو، اليوم، مقتل مدني وإصابة 5 آخرون في قصف روسي في بلدة تشاسيف يار بدونيتسك، ومن المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وأضاف كيرلينكو، أنّ الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في حالة تصاعد حيث أن روسيا قامت بقصف مناطق أوريخوفو وفاسيلفكا وباخموت وإيفانيفسكي وتشاسيف يار ونوفوماركوف وأوليكساندرو شولتين في منطقة دونيتسك على مدار أمس.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية علي القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث إن وحدات الدفاع الأوكرانية تصدت لأكثر من 60 هجوماً معادياً.

هجمات من روسيا وأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن خلال الـ24 ساعة الماضية قام الجيش الروسي بشن 5 هجمات صاروخية، و25 ضربة جوية و34 هجوماً باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، كما أن مناطق بيلوهوريفكا وباخموت وأفدييفكا ومارينكا كانت في بؤرة الأعمال العدائية.

ولفتت الهيئة إلى أنّ القوات الجوية الأوكرانية قامت بشن 5 ضربات علي مجموعات روسية أمس، وتسببت في دمار وحدات من قوات الدفاع الجوي قاذفة روسية من طراز «Su-24M».

وعلي جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو مازالت تتحدث إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول فكرة تأمين المنطقة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا منذ مارس 2022.