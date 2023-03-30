موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

ساعات قليلة على إفطار ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم والذي يتم في 6:17 مساء.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023

وبذلك يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 في توقيت السادسة و17 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة و15 دقيقة من إمساك المياه فبذلك تقدر مدة الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الخميس 30-3-2023

وبذلك يكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الخميس 30-3-2023 في 6:18 مساء والذي معه يمكن للصائم أن يتناول الطعام وشرب المياه.