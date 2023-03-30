مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

انطلق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023

فجر 23: 4

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:18

العشاء 7:37

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 4:23 فجراً ومعه بداية صوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية

وبحسب مواقيت الصلاة فإن موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 في الساعة 12:05 بحسب ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:18 مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و15 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.