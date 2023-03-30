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مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8 على ON وON دراما

كتب:

ضحى محمد
12:17 م | الخميس 30 مارس 2023
الكتيبة 101

الكتيبة 101

أحداث مثيرة ومشوقة ينتظرها الجمهور من مسلسل الكتيبة 101، لذا يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8 على ON وON دراما، خاصة أنّ العمل يدور في إطار تشويقي .

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8 على ON و ON دراما

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8 على قناة ON في تمام الساعة 9 إلا ربع، ويُعاد في تمام الساعة 3 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما

أما بالنسبة لمواعيد عرض المسلسل على قناة أون دراما في رمضان 2023، فيعرض يوميا في تمام الساعة السابعة مساء يوميا، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ونهال عنبر، ورشا مهدي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

موعد عرض الحلقة الجديدة من الكتيبة 101

من المقرر أن تعرض الحلقة 8 الليلة، ويستمر عرض المسلسل حتى 20 حلقة كاملة، ثم يعقبه عرض مسلسل مسلسل «حرب» لأحمد السقا ومحمد فراج.

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.