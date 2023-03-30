مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023

مواعید عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023، تصدرت الترند بعد أول أسبوع من عرض المسلسل على قناة «أون»، ويرصد «الوطن» مواعید مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023.

ويعرض مسلسل «الكتيبة 101» عل قناة أون في الأوقات التالية، فالعرض الأول من المسلسل، يأتي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع، وتجري إعادته في تمام الساعة الثالثة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحا.

كما يعرض المسلسل على قناة أون دراما في رمضان 2023، فيعرض يوميا في تمام الساعة السابعة مساء يوميا.

ومسلسل الكتيبة 101 من نوعية الـ20 حلقة، ويعرض في الجزء الأول من رمضان، ويكمله مسلسل «حرب» لأحمد السقا ومحمد فراج.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم عمرو يوسف، آسر ياسين، نهال عبر، رشا مهدي، كما يشارك مجموعة من ضيوف الشرف ومن بينهم محمد رجب وغيرهم من الفنانين ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.