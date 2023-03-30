مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. عمرو يوسف يطلب الدعاء له ولزملائه

ما زال مسلسل الكتيبة 101، متصدر الترند، وحديث الكثير على السوشيال ميديا، خاصة بعد عرض الحلقة السابعة منه، التي شهدت الكثير من الأحداث، ومن بينها المشهد الذي جمع عمرو يوسف بوالدته، وكان يطلب منها الدعاء له ولأصدقائه من رجال القوات المسلحة، لتقول له إنها دائما تدعوا لهم.

أهم أحداث الحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من المسلسل، تمكين القوات المسلحة من تدمير مزرعتين لتحزين أسلحة الإرهابيين، كما شهدت الحلقة القبض على أبو أسامة أحد العناصر الإرهابية، كما شهدت خطف أولاد وفاء عامر، ووعدها خالد الصاوي أن يعيدهم لها.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 من الأعمال الدرامية الوطنية المعروضة في الــ20 يوم الأولى من رمضان، ويشارك بالمسلسل كوكبة ضخمة من الأبطال، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين كل من عمر زهران وأحمد التهامي وأحمد سلطان ومحمد رجب ووفاء عامر وخالد الصاوي.