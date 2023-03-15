قرض شخصي لأصحاب الأعمال من بنك التنمية الصناعية.. يصل لـ1.5 مليون جنيه

يتيح بنك التنمية الصناعية خدمة برامج التمويل، من بينها القرض الشخصي لأصحاب الأعمال بحد أقصى مليون ونصف المليون جنيه، والحد الأدنى للقرض 250 ألفًا، ونرصد في السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر مارس 2023، على القرض الشخصي لأصحاب الأعمال، يكون الحد الأدنى للدخل 50000 جنيه، والحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا.

القرض الشخصي لأصحاب الأعمال من بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض لأصحاب الأعمال في بنك التنمية الصناعية يكون سنة، والحد الأقصى 5 سنوات، والحد الأدنى لمدة النشاط عامين، وبالنسبة للمميزات التي يقدمها البنك لهم، هي إمكانية زيادة التمويل بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية شراء القروض.

مميزات القرض الشخصي لأصحاب الأعمال

ويتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية الحصول على قرض بحد منفصل، وفتح الحساب مجانًا، وإعفاء من عمولة خدمة الحساب، وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.